L’auto-autochtonisation… Quand l’ascendance autochtone est détournée

Une ascendance détournée

Selon le chercheur, plus de 10 millions de personnes au Canada ont un ancêtre lointain autochtone. «On parle de lignées très lointaines, d’environ dix générations.»

Darryl Leroux a retenu trois mécanismes distincts que les personnes blanches utilisent pour retrouver des ancêtres qui seraient autochtones.

«Le premier mécanisme, le plus utilisé, est celui d’ascendance linéaire, c’est-à-dire lorsque tu cherches les parents de tes parents et de tes grands-parents, etc., dans une lignée généalogique.»

L’ascendance ambitieuse est la deuxième technique utilisée. «Encore une fois, tu remontes dans le passé, mais ce qui est différent et intéressant c’est que l’ancêtre revendiqué est un ancêtre européen… dont l’identité est transformée pour être autochtone.»

Le dernier mécanisme est celui de l’ascendance latérale. «On commence en linéaire, puis on bifurque vers la droite ou la gauche pour, par exemple, affirmer que le petit cousin était marié à la tante de Louis Riel. C’est une technique assez créative… Et si vous pensez que j’exagère, j’ai vu des exemples de revendications assez créatifs.»