L’art d’utiliser un bon serviteur : l’argent

Mauvais maître, bon serviteur



C’est à Alexandre Dumas fils (en préface de La Dame aux camélias, 1848) que nous devons la citation «N’estime l’argent ni plus ni moins qu’il ne vaut: c’est un bon serviteur et un mauvais maître.»

Cet énoncé devenu proverbial a fait l’objet d’innombrables commentaires. L’argent est un moyen utilisé par les humains pour donner une valeur aux choses. Et l’argent est un moyen d’échange qui simplifier la vie, mais on ne le voit plus.

Cela permet d’acheter des choses ou d’en vendre. On obtient donc quelque chose à la place de cette autre chose qu’est l’argent comme un serviteur, d’ordinaire une personne, qui est au service de quelqu’un, d’une collectivité.

L’argent est un mauvais maître, car certaines personnes se laissent dominer par ce moyen de paiement ou d’achat. Ou on a de l’argent et on l’accumule en le gardant en réserve. Et plus encore, on en veut toujours plus, attiré par l’argent, peu importe d’où il vient. On a peur d’en perdre la valeur ou, autre excès, on le dépense sans compter jusqu’à la ruine finale.

Avant Dumas: Bacon et Horace



Cependant, estime Alexandre Dumas fils (c’est le père, auteur des Trois mousquetaires et de nombreux grands romans, qui est célèbre), «beaucoup d’argent peut être utilisé à de bonnes fins. Pensons aux associations qui sont des regroupements de personnes qui mettent en commun leurs moyens pour exercer une activité sans penser à leur enrichissement personnel. Leur but est la plupart du temps d’améliorer les conditions de vie des personnes défavorisées. Le commerce équitable, par exemple, est une association qui vend ses produits à un prix plus élevé. Le profit ainsi tiré est donné aux travailleurs. Il augmente donc leur salaire, améliore leurs conditions de vie et naturellement celles de leur bien-être.»