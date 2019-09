L’art de brouiller les pistes

L’ex-femme du gourou décédé écrit une biographie non autorisée en trempant sa plume dans une encre vindicative: «La poisse. Richard sème la poisse autour de lui.»

Et la fiancée du célèbre auteur porte des jumeaux qui ne connaîtront jamais leur père. En quittant la Colombie pour se rendre aux funérailles de Young, elle doit s’ingénier à semer un mafioso.

Vous ne devinerez pas facilement qui est le coupable

Puis il y a la mère et le frère de Richard Lejeune qui brouillent eux aussi l’intrigue principale. Tant et si bien que je me suis parfois lassé de chasser plusieurs lièvres à la fois. N’empêche que vous ne devinerez pas facilement qui est le coupable dans cette affaire criminelle…

L’auteure glisse ici et là des remarques sur la condition sociale de ses personnages. Elle écrit, par exemple, qu’un «bonhomme joue au mâle alpha. Il est de la génération qui n’a pas grandi avec des policières. Juste une maman serviable à la maison, des calendriers Playboy et une épouse qui a probablement divorcé dans sa période d’émancipation des années quatre-vingt.»

Roman psychologique

Le style de Dominique Girard revêt parfois des touches qui s’apparentent plus à un roman psychologique qu’à un roman policier. Young est «attirant comme le miel, toxique comme le venin». Son ex a une faiblesse: «l’envie qui me garde bien en vie».