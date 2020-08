L’argent colloïdal : un autre (faux) remède miracle

Des particules d’argent microscopiques pourraient-elles tuer toutes sortes de virus et de bactéries dans votre corps? Pas vraiment…

«Le plus redoutable combattant de maladies que l’Homme connaisse», prétend-on, «c’est l’argent colloïdal qui suffoque plus de 650 virus et bactéries jusqu’à leur mort.»

L’adjectif «colloïdal» signifie que l’argent, parce qu’il n’est pas soluble dans l’eau, y reste en suspension, sous la forme de particules extrêmement fines.

«L’argent colloïdal» s’ajoute à une longue liste de remèdes miracles: on lui a successivement attribué la capacité de guérir bronchites, rhumes, empoisonnements alimentaires, gonorrhées, méningites, conjonctivites, tuberculoses et infections multiples, sans oublier le sida… et même le cancer.

Une liste à laquelle s’est ajouté, cette année, le coronavirus!