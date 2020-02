L’animal qui snobe l’oxygène

Il ne respire pas l’oxygène. Et pourtant, il vit… et on ne sait pas trop d’où il tire son énergie.

Il faut se rappeler que toutes les plantes et tous les animaux — jusqu’à aujourd’hui, du moins — ont en commun… de pas pouvoir se passer d’oxygène.

Ce gaz génère un «carburant» appelé ATP (adénosine triphosphate) qui fait fonctionner la cellule, à travers les structures internes de cette dernière que sont les mitochondries.

Pas de mitochondries

Mais on connaît désormais une exception, qui n’a justement pas de mitochondries, ou du moins dont l’essentiel des gènes de la mitochondrie ne sont plus là: Henneguya salminicola, un membre de la famille des Cnidaires, proche cousin de la méduse et parasite du saumon.