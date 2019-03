Gérard Lévesque

«Il est clair depuis au moins 2005 que l’objectif de progression vers l’égalité qui sous-tend la partie VII de la Loi sur les langues officielles (LLO) requiert que le gouvernement et les institutions fédérales agissent de façon systématique afin de favoriser le développement des minorités francophones et anglophones du Canada et de promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.»

C’est ce que fait valoir le commissaire aux langues officielles dans un mémoire déposé le mois dernier en Cour d’appel fédérale pour faire infirmer la décision du juge Denis Gascon dans le dossier Fédération des francophones de la Colombie-Britannique c. Canada (Emploi et Développement social), 2018 CF 530.

«Il irait à l’encontre de l’intention claire du législateur, même en l’absence de réglementation, de réduire les obligations de la partie VII à une obligation générale d’agir sans aucune spécificité.»

L’inaction du pouvoir exécutif n’a pas préséance

Les membres de l’équipe juridique du Commissariat aux langues officielles, les juristes Isabelle Bousquet, Mathew Croitoru et Élie Ducharme, ont écrit dans le mémoire tous les arguments qu’ils entendent plaider plus tard cette année, lors de l’audience en appel.

Selon eux, l’interprétation de la Cour de première instance ne respecte pas la cohérence interne de la LLO et seule une interprétation permettant de conférer un effet exécutoire immédiat au paragraphe 41(2) de la loi respecte les principes de la primauté du droit et de la séparation des pouvoirs.

La mise en oeuvre de ce paragraphe doit respecter l’intention clairement exprimée par le pouvoir législatif et ne peut être subordonnée à l’inaction du pouvoir exécutif.

Noyer les droits linguistiques dans des difficultés de procédure

Selon cette équipe, le juge de première instance a aussi erré en concluant que l’article 77 de la LLO ne permet pas aux tribunaux de considérer les faits postérieurs au dépôt de la plainte dans l’évaluation globale du bien-fondé du recours.

Les juristes notent que la Cour était saisie d’un manquement résultant une décision de très haut niveau, soit la conclusion d’une entente fédérale-provinciale qui a fait péril la continuité des services en français.

En effet, il en a résulté un modèle de services à guichet unique qui a rendu impossible la viabilité des centres de la communauté francophone qui offraient auparavant eux-mêmes des services d’aide à l’emploi aux membres de leur communauté.

Par son interprétation, le juge «a effectivement étouffé les droits linguistiques dans des difficultés de procédure».

La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique

Fondée en 1945, la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB) est l’organisme porte-parole de la communauté francophone de cette province. Suite au dépôt de plusieurs plaintes de la Fédération, le Commissaire aux langues officielles a conclu, dans un rapport final d’enquête, que le ministère de l’Emploi et du Développement social et la Commission de l’assurance-emploi du Canada ont enfreint la LLO. La Fédération a ensuite exercé un recours devant la Cour fédérale, puis, avec le Commissaire aux langues officielles, a porté le dossier en Cour d’appel fédérale. Lorsque les circonstances le justifient, la FFCB n’hésite pas à poser des gestes de solidarité avec les autres communautés francophones du pays comme elle l’a fait, en décembre dernier, en publiant une lettre ouverte au premier ministre de l’Ontario pour dénoncer les reculs infligés aux Franco-Ontariens.