Langue et culture Tłı̨chǫ à l’UOF: un cours qui est un geste de réconciliation

36 heures et deux invités surprise

Les incriptions (date limite: 9 septembre) sont limitées à une dizaine d’étudiants. Au Collège Nordique, le cours de langue et culture Tłı̨chǫ est offert depuis 2016. Il a formé jusqu’ici environ 150 personnes.

À l’UOF, on mentionne que le cours de langue et culture Tłı̨chǫ (qui couvrira la période du 12 septembre au 5 décembre) comporte:

20 heures d’apprentissage de la langue;

16 heures de familiarisation à la culture, à l’aide de textes et d’activités interactives;

2 invités surprises qui interviendront durant la Semaine de la vérité et de la réconciliation.

Partenariat appelé à se développer

C’est la première fois que l’expertise Tłı̨chǫ du Collège Nordique rayonne à l’extérieur des TNO, indique son nouveau directeur général Patrick Arsenault. «Et, ce, dans un autre milieu franco minoritaire: Toronto.»

L’entente signée entre l’UOF et le Collège Nordique «n’est pas spécifique» aux deux cours de Tłı̨chǫ et de Leadership et gestion de la diversité. «C’est un premier pas concret, vers un partenariat plus large», indiquait cet été Patrick Arsenault, en présence du recteur de l’UOF Pierre Ouellette.

«L’université de l’Ontario français est une petite institution, assez agile, tout comme nous. Nos ambitions sont similaires sur plusieurs plans.»