L’aluminium, le matériau de construction d’une élection présidentielle

Mais l’explication de cette dispute commerciale relèverait plutôt de la politique étatsunienne, pour le professeur Tepper. «L’administration Trump est en mauvaise situation dans les sondages, et elle essaie d’utiliser le protectionnisme et la création d’emploi comme enjeu électoral.»

C’est aussi l’opinion d’Ian Lee, professeur agrégé à l’École de gestion de l’université Carleton. Cette affaire «est principalement motivée par la politique […] c’est une année d’élections présidentielles et Trump est à la traîne dans les sondages. Et pas seulement dans un sondage, ou cinq, ou dix : dans tous les sondages, et ce depuis le début de la crise de la COVID en mars.»

Nationalisme économique



Selon le professeur Lee, le président Trump retourne à la source de sa victoire électorale de 2016.

«Il est entré à la maison blanche avec une marge très mince parce qu’il a étroitement remporté les cinq états du Mid-Ouest, la “ceinture de la rouille” (rust belt), en disant je vais me tenir debout pour les hommes et les femmes de classe ouvrière, je vais tenir tête aux Chinois, je vais tenir tête aux Mexicains, et je vais tenir tête aux Canadiens, parce qu’ils volent vos emplois.»

Par ailleurs, Donald Trump a fait son annonce lors d’un évènement électoral en Ohio plutôt qu’à la Maison-Blanche. Un choix stratégique ajoute Ian Lee. «Aucun candidat républicain de l’histoire moderne n’a remporté la présidence sans remporter l’Ohio.»