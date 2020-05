L’âge d’or d’hier à aujourd’hui

Alors, que faisaient ces gens à une époque où les résidences pour personnes âgées n’existaient pas?

La donation entre vifs



À part les nobles et les bourgeois, dont la plupart vivaient de leurs économies et rentes, et les fonctionnaires et quelques heureux élus qui jouissaient d’une pension de retraite de l’État (5), et par conséquent d’une certaine autonomie financière, le commun des mortels avait le choix entre la famille (6), qui était l’unité fondamentale de la société, et l’Hôpital Général.

Si on avait recours à la famille, il y avait la donation entre vifs, qui comptait pour 65% des contrats, la cessation et l’abandon (7) pour 31% et la démission de biens (8) qui ne représentait que 4% des contrats.

La donation entre vifs était la remise d’un bien à une autre personne. Il s’agissait surtout d’un couple âgé, qu’on appelait donateurs, qui choisissait un de ses fils pour être son donataire en échange d’une rente ou de produits en nature.

Presque 90% des donateurs vivaient à la campagne. Les artisans ne comptaient que pour 5%, les marchands, 4% et les nobles, seulement 1% des donateurs. Les raisons évoquées par les parents pour faire la donation étaient l’âge avancé, la mauvaise santé ou l’incapacité de travailler comme avant.