L’affichage obligatoire contre la «taxe carbone» fédérale est contraire à la liberté d’expression

Il s’attarde en particulier aux déclarations du ministre Greg Rickford, dont celle du 17 avril 2019: «We’re fighting this job-killing, regressive carbon tax. At every opportunity, we are going to let the people of Ontario know where it hurts the most, when they’re fuelling up their automobiles…» (Hansard, page 4448).

Le juge fait un survol de la jurisprudence canadienne. Il détermine que la législation en cause vise à «contrôler le discours» que des vendeurs d’essence pourraient autrement tenir. Il écrit qu’en utilisant la législation à des fins partisanes, l’Assemblée législative ontarienne a adopté une mesure qui va à l’encontre de la liberté d’expression.

Avant Ford, Duplessis

Le gouvernement Ford n’est pas le premier gouvernement à abuser de ses pouvoirs. Le juge cite notamment Roncarelli c Duplessis, 1959 RCS 121, pour rappeler que la règle de droit exige que la législation ne serve pas les intérêts des dirigeants politiques, mais que les dirigeants politiques servent l’intérêt du droit.

Cette affaire judiciaire a opposé, de 1946 à 1959, Maurice Duplessis, premier ministre et procureur général du Québec, à Frank Roncarelli, restaurateur et Témoin de Jéhovah. Elle fait jurisprudence en matière de liberté de religion au Canada.

Selon l’Association canadienne des libertés civiles (ACLC), chaque personne au Canada devrait avoir droit aux droits fondamentaux, aux libertés, à la dignité et au respect.