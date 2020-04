La vitamine C ne «guérit» pas du coronavirus

Dans son livre Vitamin C and the Common Cold, vendu à des millions d’exemplaires, il vantait les mérites de ce traitement pour guérir non seulement le rhume, mais aussi le cancer et plusieurs autres maladies.

Une recension de plusieurs dizaines d’études en 2013 a conclu que le fait de prendre des suppléments, même tous les jours, n’a aucune incidence sur un rhume, sinon sur sa durée, qui pourrait être réduite d’une journée. La vitamine C ne semble pas non plus réduire le nombre de rhumes par année.

En fait, ce qui ressort de cette méta-analyse, remise à jour en 2017, c’est que pour avoir une quelconque influence sur la santé, la vitamine C doit être prise en très grande dose, beaucoup plus grande que l’apport quotidien recommandé, ce qui peut s’avérer dangereux pour la santé.

Mais dans le contexte d’urgence entourant l’actuelle pandémie, des patients, notamment à New York et à Wuhan, ont été soumis, ces dernières semaines, sous supervision médicale, à des injections de fortes doses de vitamine C, dans l’espoir que cela contribue à réduire la présence du virus. Des résultats sont attendus dans les prochaines semaines ou les prochains mois.

Pas encore de remède



Il faut se rappeler que personne ne peut dire, à l’heure actuelle, si quoi que ce soit «guérit» du coronavirus. Des milliers de scientifiques et de médecins sont engagés en ce moment même, à travers le monde, dans des expériences sur plusieurs dizaines de produits et de médicaments.