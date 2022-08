La victoire n’est pas coulée dans le béton pour Pierre Poilievre

Des bâtons dans les roues de Pierre Poilievre?

Les règles de l’élection du chef du parti stipulent que les pourcentages obtenus par les candidats dans les 338 circonscriptions électorales sont transposés en points. Les résultats obtenus par chacun des candidats sont «calculés et vérifiés par le Directeur général des élections du parti, vérifié par un vérificateur indépendant et soumis au président du Comité organisateur de l’élection du Chef après le scrutin».

Cette méthode de scrutin pourrait désavantager le favori de la course et concentrer les votes pour Pierre Poilievre dans l’Ouest du pays, selon Frédéric Boily.

Un sondage Léger mené entre le 5 et le 7 aout montre qu’entre 44 % et 49 % des électeurs conservateurs appuient Pierre Poilievre en Ontario, dans les Prairies, en Colombie-Britannique et au Québec. La région de l’Atlantique favorise Jean Charest avec 34 % des alors que Pierre Poilievre recueille 23 % des appuis.

Selon le rapport financier du Parti conservateur pour le trimestre de 2022, le député de Carleton accumule plus de 4 millions $ provenant de près de 36 800 contributions. Le cumulatif des fonds amassés par Pierre Poilievre, dépassant la somme totale accumulée par tous ses adversaires combinés.

«Là, avec les chiffres du financement, ça laisserait peut-être entendre que Pierre Poilievre fait bien aussi du côté du Québec», dit Frédéric Boily.