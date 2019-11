La semence «certifiée» est à la base de la sécurité alimentaire mondiale

Éviter la contamination

Au Canada, l’Association canadienne des producteurs de semences (ACPS) assure l’approvisionnement de semences par le processus de certification géré par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA).

Ce processus extrêmement rigoureux et contrôlé implique la création d’une nouvelle variété, la multiplication des semences parentales dans des champs désignés, l’assainissement de la machinerie, l’épuration de la culture, la récolte, l’entreposage isolé, le classement des graines et finalement la mise en sac et l’étiquetage.

L’étiquette bleue de certification de l’ACIA offre la garantie que la semence est de variété pure avec un pédigrée traçable et dépourvu de toute contamination.

Les compagnies qui développent ces semences obtiennent des droits de propriété intellectuelle sur les nouvelles variétés afin d’encourager l’avancement et l’innovation continuelle dans ce domaine.

Grâce à son système de certification, le Canada est réputé pour la qualité de ces semences et exporte même ses produits sur le marché mondial.