La sauvegarde d’un «joyau» du français passe par Sudbury

Une professeure et chercheuse de Sudbury fera partie de l’équipe qui travaillera à la mise à jour du Dictionnaire actuel de l’éducation.

L’ouvrage destiné aux enseignants, au personnel des conseils scolaires et des ministères, aux étudiants postsecondaires et aux chercheurs se veut une «porte d’entrée aux termes et concepts» de l’enseignement, illustre la professeure associée de l’Université Laurentienne Isabelle Carignan, responsable du projet.

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec a annoncé le 26 novembre un investissement de 875 000 $ sur quatre ans dans ce projet de l’Université TÉLUQ afin de réviser le dictionnaire, d’ajouter de nouveaux éléments et de le mettre en ligne.

2024

La dernière édition, la troisième, date de 2005. L’objectif est d’avoir la troisième édition révisée et entièrement en ligne — gratuitement — d’ici septembre 2020. La 4e édition devrait voir le jour en 2024.