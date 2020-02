La salamandre la plus paresseuse du monde

Une salamandre a fait bien rire d’elle lorsque des chercheurs ont annoncé qu’elle aurait passé sept années dans une caverne pratiquement sans bouger.

Et il semblerait que ce ne soit pas hors du commun comme comportement.

La salamandre des grottes (Proteus anguinus) décrite le 28 janvier dans le Journal of Zoology appartient à une espèce peu étudiée jusqu’ici dans son habitat naturel, à savoir la portion la plus obscure des grottes, dans la partie des Alpes qui chevauche la Slovénie et la Croatie.

Les biologistes avaient déjà pu constater qu’en captivité, elle n’était pas des plus dynamiques.