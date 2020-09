La rentrée au postsecondaire: plusieurs étudiants attendront à l’an prochain

Cette semaine, les parents regardent avec une certaine anxiété leurs jeunes enfants ou leurs ados reprendre le chemin de l’école élémentaire ou secondaire. Or, les étudiants du postsecondaire (collèges et universités) connaissent eux aussi une rentrée d’automne 2020 très inhabituelle, encore plus «virtuelle», régie par de nombreuses mesures de distanciation et de protection sanitaire.

La plupart d’entre eux passeront beaucoup moins de temps dans une salle en face d’un prof ou sur le campus que l’an dernier: les cours à distance et en ligne seront la norme, pas l’exception, cette année.

Zoom

Au Collège Boréal, par exemple, nous dit Martin Lajeunesse, le gestionnaire des communications et des relations médias, que ce soit à son campus principal de Sudbury ou à celui de Toronto, «pour la très grande majorité des programmes, les étudiants complèteront certaines composantes des cours en salle de classe virtuelle (avec Zoom), et d’autres en personne, sur le campus».

En 2018-2019, plus de 800 000 étudiants – dont plus de 200 000 étrangers – étaient inscrits dans des collèges, universités, établissements autochtones et collèges privés d’enseignement professionnel de toutes les régions de la province.

Baisse des confirmations

Les étudiants ont encore jusqu’au 23 septembre pour confirmer ou apporter des modifications à leur inscription. Mais à Boréal, comme ailleurs, «nous remarquons une tendance à la baisse des confirmations pour la rentrée cet automne».