La pianiste Hélène Grimaud à St. Catharines vendredi

La pianiste Helene Grimaud.
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Publié 02/11/2026 par l-express.ca

Bravo! Niagara accueille la pianiste française de renommée internationale Hélène Grimaud ce vendredi 6 novembre à 19h30, au Ricital Hall du FirstOntario Performing Arts Centre, à St. Catharines,

Ce rare récital permettra de découvrir l’une des pianistes les plus remarquables de sa génération, également avocate de la protection de la nature et militante des droits humains.

Elle raconte que c’est sa rencontre fortuite avec un loup, dans le Nord de la Floride, qui a fait naître son amour pour l’espèce en danger et l’a décidée à ouvrir un centre de sensibilisation à l’environnement.

Helene Grimaud, Recital Hall du FirstOntario Performing Arts Centre, à St. Catharines
La pianiste Helene Grimaud.

Beethoven et Schubert

Intitulé The Last Testament, son programme propose une rencontre entre deux oeuvres ultimes du répertoire pianistique: la monumentale Sonate pour piano no 32 en do mineur, op. 111, de Ludwig van Beethoven, et la bouleversante Sonate pour piano no 21 en si bémol majeur, D. 960, de Franz Schubert.

Conçu par Diamond Schmitt, le Recital Hall du Centre est reconnu pour la qualité exceptionnelle de son acoustique, qui permet une proximité privilégiée entre l’artiste et le public.

Hélène Grimaud présentera ce même programme au prestigieux Carnegie Hall de New York, où son récital affiche déjà presque complet.

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Ses disques ont fait l’objet de louanges et reçu de nombreuses récompenses: «Enregistrement classique de l’année» à Cannes, «Choc» du Monde de la musique, Diapason d’or, Grand Prix du disque, Record Academy Prize (Tokyo), Prix du Midem classique et Echo Klassik en Allemagne.

Le Recital Hall du FirstOntario Performing Arts Centre, à St. Catharines
Le Recital Hall du FirstOntario Performing Arts Centre, à St. Catharines.

Bravo! Niagara

«Bravo! Niagara poursuit sa mission de faire rayonner les grands artistes internationaux et de rendre accessibles au public de la région et des environs des expériences musicales d’une rare qualité», indique la présidente Stéphanie Filippi.

Fondé en 2014 par le duo mère-fille Christine Mori et Alexis Spieldenner, Bravo! Niagara s’est distingué par une programmation audacieuse et de grande qualité, mettant en vedette des artistes de renommée internationale tels que James Ehnes, Jan Lisiecki, Samara Joy et Marcus Miller.

En 2026, l’organisme a franchi une nouvelle étape importante en remportant un prix JUNO dans la catégorie «Album classique de l’année (petit ensemble)» pour son album Kimiko’s Pearl.

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