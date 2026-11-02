La pianiste Hélène Grimaud à St. Catharines vendredi

Bravo! Niagara accueille la pianiste française de renommée internationale Hélène Grimaud ce vendredi 6 novembre à 19h30, au Ricital Hall du FirstOntario Performing Arts Centre, à St. Catharines,

Ce rare récital permettra de découvrir l’une des pianistes les plus remarquables de sa génération, également avocate de la protection de la nature et militante des droits humains.

Elle raconte que c’est sa rencontre fortuite avec un loup, dans le Nord de la Floride, qui a fait naître son amour pour l’espèce en danger et l’a décidée à ouvrir un centre de sensibilisation à l’environnement.

Beethoven et Schubert

Intitulé The Last Testament, son programme propose une rencontre entre deux oeuvres ultimes du répertoire pianistique: la monumentale Sonate pour piano no 32 en do mineur, op. 111, de Ludwig van Beethoven, et la bouleversante Sonate pour piano no 21 en si bémol majeur, D. 960, de Franz Schubert.

Conçu par Diamond Schmitt, le Recital Hall du Centre est reconnu pour la qualité exceptionnelle de son acoustique, qui permet une proximité privilégiée entre l’artiste et le public.

Hélène Grimaud présentera ce même programme au prestigieux Carnegie Hall de New York, où son récital affiche déjà presque complet.