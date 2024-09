La monnaie défigurée: porteuse de revendications

Petite monnaie

Les sous et pennies ont l’avantage de coûter plus à produire que leurs valeurs nominales. Donc, leur dégradation coûte peu à ceux qui s’y adonnent, comme ces pièces de l’époque de Napoléon III dont on a découpé la face de l’empereur comme pour l’effacer. Une façon bien moins dangereuse et violente d’éliminer quelqu’un.

De l’autre côté de la Manche, des pièces de monnaie anglaises ont servi à militer pour le droit de vote des femmes comme ce penny de 1897, sur lequel on a gravé VOTES FOR WOMEN vers 1913 ou 1914.

La réélection de John Diefenbaker en 1962

Le Canada a aussi connu son moment de protestation quand les Libéraux, blâmant le gouvernement Diefenbaker pour les difficultés économiques, a distribué des Diefendollars représentant la perte de valeur du dollar canadien face au dollar américain, passant de 95 cents à 92,5 cents américains. Si John Diefenbaker a été réélu, il a cependant perdu sa majorité.

Écarts de richesse et militantisme

Les écarts de richesse, même dans le pays le plus riche, ont été plus d’une fois dénoncés, comme sur ce billet d’un dollar sur lequel on a surimprimé en rouge que les 400 Américains les plus riches ont plus d’argent que les 150 000 000 Américains les plus pauvres.

Une autre section de l’exposition concerne Thomas Spence (1750-1814), un marchand de livres anglais qui prônait de vastes réformes appelées Spence’s Claims. Afin de faire avancer ses idées sur la redistribution des terres, la protection des enfants ou encore le droit de vote, il produisait des billets et des pièces de monnaie utilisées comme jetons. Il a été emprisonné à plusieurs reprises à cause de ses idées progressistes.