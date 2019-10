La Maison d’hébergement revoit sa stratégie financière

La Maison d’hébergement des femmes francophones veut diversifier ses sources de financement.

Cet enjeu est le plus important pour l’organisme, selon son conseil d’administration, a-t-on entendu lors de sa 10e assemblée générale annuelle, qui a rassemblé une vingtaine de personnes le 26 septembre dans les locaux de TFO.

82 femmes et enfants

Rappelons que le but de La Maison, association à but non lucratif, consiste à aider et héberger les femmes francophones et leurs enfants, victimes de violences familiales et conjugales à Toronto.

Avec une disponibilité de 20 lits, l’association a hébergé 82 personnes l’année passée, dont 40 femmes et 42 enfants.

Pour parvenir à satisfaire les besoins de ces femmes et cs enfants, La Maison a besoin d’augmenter ses ressources financières.