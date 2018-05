La grande aventure en Sarthe

Aurélie Resch

Il est un endroit en France où adrénaline et vieilles pierres cohabitent dans un écrin naturel étonnant. La Sarthe permet aux passionnés de voitures, de nature et d’histoire de vivre un moment intense.

La ville du Mans, immortalisée par ses courses mythiques, attire chaque année champions et passionnés de voiture et de vitesse.

Paul Newman, Steve McQueen, Jean-Paul Belmondo, David Halliday, Michel Rocard étaient séduits par cette atmosphère électrique autour des bolides qui repoussaient toujours plus loin les limites de vitesse et du danger.

Chaque année au mois de juin, les visiteurs du monde entier prennent part à ce défi légendaire et accompagnent les coureurs de renommée dans leur nouvelle course contre la montre.

Une occasion de découvrir de nouveaux champions, des prototypes de courses extraordinaires, de suivre les écuries dans leur histoire du Mans et de se laisser gagner par la fièvre de la vitesse.

Prendre part aux 24 heures du Mans, c’est s’inscrire dans une histoire mythique de course et d’amour de la voiture et vivre une aventure unique.

La Cité du Plantagenêt

Les 24 heures du Mans écoulées, c’est tout naturellement que le voyageur se tournera vers la Cité du Plantagenêt, soit 24 hectares de ruelles pavées, de vieilles bâtisses ceintes d’une muraille romaine.

Un saut dans le temps pour admirer l’une des plus vastes cathédrales de France, la cathédrale Saint-Julien, mi-romane, mi-gothique et se plonger dans plusieurs siècles d’Histoire.

Début juillet, un spectacle de son et lumière sur les murs en pierre laisse le visiteur pantois.

C’est le moment de se détendre et de prendre le temps de s’arrêter pour observer tel détail au coin d’une rue ou de boire un verre à la terrasse d’un café et regarder la vie s’organiser autour des places, devant les commerces.

Plein air

Les golfeurs et les cavaliers apprécieront les doux paysages de la Sarthe pour perfectionner leur swing ou découvrir une nature intacte, fraîche et pimpante.

Les marcheurs et cyclistes emprunteront les nombreux sentiers de randonnées qui leur feront traverser des sites variés et admirer des panoramas à couper le souffle.

Clubs, boîtes de nuit, restos branchés et bars battent la mesure dès la saison estivale ouverte. Un moment fort de rencontres et de rires partagés pour les oiseaux de nuit, qui pourront sans problème se divertir jusqu’à l’aube.

Espace bien-être

Et pour rendre tout cela possible: un petit arrêt à La Catinière. Bâtie à l’intérieur d’un ancien corps de ferme, cette maison de charme s’ouvre aux touristes désireux d’une pause bien-être dans la Sarthe, non loin de la Cité Plantagenêt, du circuit du Mans et du golf des 24h.

Un véritable espace bien-être en plein cœur de la campagne qui a bénéficié de 150 000 euros de rénovation pour offrir un intérieur cossu dans un décor de charme avec un accès à un sauna et un hammam (massages sur demande).

Plutôt orientée adultes et séjour paisible, La Catinière offre de multiples excursions dans la campagne environnante et un accès facile) la course du Mans, à l’histoire de la Cité du Plantagenet et au golf des 24h.

Pour ceux qui sont à la recherche d’un séjour (d)étonnant dans une région de France qui mériterait d’être mieux connue.