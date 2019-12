La francophonie ontarienne est aussi internationale

Pourtant, elle aurait pu consacrer son temps à d’autres activités, auprès de la majorité anglophone, par exemple. «C’est vrai qu’il y a l’anglais, mais ce n’est pas une question pour oublier le français», affirme-t-elle. Aller vers l’AFRY, pour Mariam, «c’est une manière de m’intégrer, de redonner à ma communauté d’accueil.»

Savoir reconnaître

Ce n’est pas Nadia Martins, la directrice générale de l’AFRY, qui contredira Mariam Ouedraogo. Alors qu’il y a «de plus en plus de gens qui viennent s’établir dans notre région», l’AFRY se fait un point d’honneur d’accueillir les francophones venus d’ailleurs.

Pour ce faire, l’association travaille présentement à développer un meilleur programme d’accueil et d’établissement pour les nouveaux arrivants dans la région de York. Cela pourra bientôt être possible grâce à une entente avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) dont le financement est confirmé, mais dont certains détails sont encore en pourparlers.

«Nous pourrons ainsi leur offrir des services d’accompagnement, les aider à se frayer un chemin» au sein de leur nouvelle communauté, à trouver des écoles, un logement adéquat, expose Nadia Martins.

Et comment attirer ces francophones aux multiples accents et cultures? «Par notre page Facebook, par les liens que nous avons aussi dans les écoles.» La région compte neuf écoles primaires et secondaires, rejoignant quelque 3 500 élèves.

Grâce à cette entente avec IRCC, Nadia Martins est persuadée que l’AFRY multipliera ses contacts avec cette francophonie plurielle, essentielle pour la vitalité de l’Ontario francophone. Après tout, comme le dit si bien Mariam Ouedraogo, «c’est la différence qui fait qu’on est intéressant», non?