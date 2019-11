La France veut accueillir deux fois plus d’étudiants étrangers

Le lancement du site web www.canada.campusfrance.org, adapté à la demande locale au Canada, ainsi que l’augmentation du nombre de programmes d’anglais enseignés en France, vont eux aussi dans ce sens.

Co-construction et interactivité

Bienvenue en France intègre à sa réflexion et aux solutions proposées les principaux concernés: les étudiants.

Dans une démarche de co-construction – avec une agence de communication, les ministères de tutelle et avec des étudiants et des associations de diplômés – la campagne est en effet appuyée sur les témoignages d’anciens élèves du supérieur en France pour se rendre plus pertinente.

Campus France a également axé sa stratégie sur l’interactivité, faisant notamment appel à des influenceurs et aux jeux vidéo.