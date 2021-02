La foire Nintendo Direct 2021: les nouveaux jeux sur Nintendo Switch

Pour patienter, le jeu The Legend of Zelda: Skyward Sword a été adapté à la Nintendo Switch. Le jeu original est sorti en 2011 sur Wii. Avec les manettes de la console, il est possible d’imiter les mouvements de l’épée et du bouclier. Le producteur promet une utilisation encore plus fluide que sur la Wii. Sa sortie est prévue pour le 16 juillet 2021.

C’est l’épisode le plus mal aimé de la saga: seuls 3,4% de joueurs le considèrent comme leur Zelda préféré, selon un sondage réalisé auprès de 3 530 francophones en décembre 2020.

Enfin, la rumeur courrait qu’une nouvelle Switch allait faire son apparition… Cependant, aucune annonce n’a été faite lors de la conférence. La console fêtera bientôt ses quatre ans et cela fait plusieurs mois maintenant que l’on prête à Nintendo la volonté de commercialiser une déclinaison plus puissante.

Avec plus de 80 millions d’exemplaires vendus dans le monde, la console Nintendo Switch est l’un des plus gros succès du constructeur nippon.