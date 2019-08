La fausse partisane raciste d’Andrew Scheer arrêtée

Rapidement identifiée comme étant une militante de nombreuses causes gauchistes – écologie et immigration notamment –, elle venait de créer une page Facebook donnant toutes les apparences d’appuyer le Parti conservateur du Canada et Andrew Scheer.

L’idée n’est pas récente: le chef socialiste français François Mitterrand avait organisé un faux attentat contre lui en 1959… ce qui ne l’avait pas empêché d’être élu président en 1981.

1. FAKE NEWS HOAX: “Andrew Scheer supporter” is actually left-wing activist and open borders immigration extremist Talya Davidson. It was a fake. A set up. Fake news. Promoted by the mainstream media, including Trudeau’s CBC state broadcaster. https://t.co/u8n1H9fJio

— Ezra Levant 🍁 (@ezralevant) August 13, 2019