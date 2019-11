La faim au Canada: moins de familles monoparentales, plus d’ainés

Si le rapport Bilan-Faim 2019 fait état d’une légère baisse dans l’achalandage, c’est plutôt le contraire à Mississauga, où le nombre de visites a grimpé coup sur coup de 13% en 2018 et 16% cette année.

La situation est similaire à banque alimentaire de Kapuskasing, dans le nord l’Ontario. «Le nombre de clients a fortement augmenté. Elle a presque doublé en trois ans», rapporte le gestionnaire Rick Bartlett. Il explique cela en partie par l’arrivée de nouveaux clients, dont des étudiants internationaux au campus de l’Université de Hearst et des gens venus du sud de la province attirés par un coût de la vie moins cher.

On voit poindre un autre groupe qui a de plus en plus recours à cette aide alimentaire, soit les personnes âgées. En trois ans, rapporte le rapport, leur nombre a fait un bon de 30%.

Honte

À l’Île-du-Prince-Édouard, du côté de la banque alimentaire de Summerside, gérée par l’Armée du Salut, on voit malheureusement le phénomène s’accentuer.