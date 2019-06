La dépression chez les jeunes: les parents en font-ils trop?

Crise d’estime personnelle

Ainsi, lors du passage à l’adolescence, les jeunes sont plus susceptibles de vivre une crise d’estime personnelle, puisque les enseignants et les élèves n’ont plus peur de dire les choses telles qu’elles sont comparativement à la période de l’enfance, selon la psychologue.

C’est aussi un problème pour les jeunes adultes qui commencent l’université sans avoir jamais réellement connu d’échec.

Quelques conseils

Les 16 années de psychologie attitrée aux enfants, aux adolescents et à leurs parents, ainsi que son expérience de mère, permettent à Manon Porelle de jumeler la théorie à la pratique pour donner des conseils clairs et efficaces. En voici quelques-uns:

• Passer du temps de qualité avec les enfants lors des trois moments de la journée les plus importants: le réveil, le retour de l’école et avant le dodo. Prendre le temps de leur dire bonjour, leur demander comment s’est passée leur journée, les regarder dans les yeux et s’intéresser à ce qu’ils ont à raconter sont de bons exemples qui valorisent les jeunes.

• Laisser les enfants s’ennuyer pour les aider à développer leur débrouillardise et leur imagination. L’été, il peut être nuisible de tout planifier. Les parents autant que les enfants ont besoin de relaxer pour socialiser et diminuer leur dose d’anxiété.

• Axer les discussions sur le travail et non sur les réussites. Autant les enfants en difficulté (à l’école, dans les sports, à la musique, etc.) que les enfants qui réussissent bien pourront bénéficier de cette technique, car ils prendront en considération la quantité de travail qu’ils ont mis plutôt que le talent, pour lequel ils ne peuvent rien changer.