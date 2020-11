La covid vous poursuit-elle jusque dans vos rêves?

On y trouve plus de ressemblances que de différences, les difficultés au quotidien étant de toute évidence les mêmes d’un pays à l’autre.

Sans parler des angoisses: «J’ai regardé mon estomac et j’ai vu des lignes d’un bleu foncé. Je me suis “rappelé” que c’étaient les premiers signes d’une infection à la covid».

Ou bien: «Je suis amenée à un test de CoViD-19. Mais c’est un examen à choix multiples et je ne peux trouver aucune des bonnes réponses. Ils me disent que j’ai échoué et que j’ai la maladie.»

Différences hommes-femmes

Il y aurait par contre des différences hommes-femmes, selon Barrett dans une des études.

Les rêves des femmes seraient plus souvent négatifs que ceux des hommes et montreraient un plus haut niveau d’anxiété — encore que, pour les deux groupes, le niveau d’anxiété soit plus élevé qu’avant la pandémie.