La Cour suprême poursuivie pour la non-traduction de ses anciennes décisions

C’est, selon lui, le moment pour «que les francophones, peu importe où ils se situent, qu’ils soient au Manitoba, au Canada, en Acadie ou encore en Colombie-Britannique, s’unissent pour lancer un message très fort à l’effet que jamais plus les francophones du Canada et du Québec accepteront que leurs droits soient brimés, cela même par le plus haut tribunal du pays».

Dans un communiqué de presse, DCQ détaille sa motivation: «Plus jamais ne sera toléré le fait de voir les francophones du Québec et du Canada être considérés comme des citoyennes et des citoyens de seconde zone, des citoyennes et des citoyens dont les droits peuvent être bafoués sans aucune conséquence.»

«Droits collectifs Québec lance un appel à la mobilisation de la nation québécoise et des communautés francophones et acadienne», lit-on aussi.

En entrevue avec Francopresse, Etienne-Alexandre Boucher détaille la volonté de créer ce pont: «Ce dossier-là les concerne, au moins autant que les Québécoises et les Québécois. C’est une évidence. Et quelque part, les communautés francophones et acadiennes hors Québec sont des alliés naturels pour les Québécoises et les Québécois.»

«C’est concret»

Daniel Turp martèle que cette affaire, «c’est très concret». Il donne l’exemple d’un jugement de la Cour suprême impliquant un ancien premier ministre du Québec, Maurice Duplessis, dans les années 1950.