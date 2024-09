La Cour suprême devra traduire ses anciennes décisions

«Exemplaire» depuis 1970

«Je tiens à souligner que, depuis 1970, la Cour suprême a été, parmi les tribunaux fédéraux, exemplaire en publiant simultanément ses décisions dans les deux langues officielles», note toutefois Raymond Théberge dans son rapport.

Il reconnaît également les «difficultés» que connaît la Cour pour rendre accessibles dans les deux langues les décisions historiques.

«Le comment relève toujours de l’institution fédérale, rappelle-t-il en entrevue. Je soupçonne qu’il y a des moyens à la disposition de la Cour, mais ça revient, encore une fois, à l’institution de décider de la démarche à prendre.»

M. Théberge espère que, peu importe la lourdeur de la tâche, la Cour suprême réussira à se conformer. Non seulement le respect de la Loi sur les langues officielles reste crucial, mais ces décisions ont aussi «un impact historique [et] peuvent alimenter et éclairer les décisions d’aujourd’hui».