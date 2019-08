La Coupe Rogers de tennis: plus ancienne à Toronto, plus aimée à Montréal

Les internationaux de tennis du Canada à Montréal (la Coupe Rogers, présentée du 2 au 12 août) fêtent leurs 40 ans cette année.

Le tournoi de Toronto est beaucoup plus vieux. C’est même un des tournois internationaux de tennis les plus vieux au monde. Mais celui de Montréal est devenu plus aimé. Pourquoi?

La Coupe Rogers, gérée par Tennis Canada, fait partie des évènements majeurs du fameux été festif montréalais. Beaucoup de spectateurs viennent voir des matchs même s’ils ne suivent pas beaucoup le tennis, et ce, surtout en soirée alors que l’ambiance est assez glamour. Les bars et terrasses abondent et la foule est sur le party.

À Toronto, la Rogers Cup (du 3 au 12 août) est plus un évènement purement sportif.

Évènement de proximité

La Coupe Rogers a lieu au parc Jarry, relativement proche du centre-ville, dans un secteur densément peuplé et croisé par deux lignes de métro. Cela contribue à faire de la Coupe Rogers un évènement de proximité.