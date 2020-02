La construction de maisons neuves ne suit pas la démographie

L’immigration permanente et temporaire dans la région est en plein essor: 100 000 personnes en 2019, soit 2,3 fois plus qu’en 2014. Et le nombre de ménages dont le revenu annuel moyen dépassait 100 000 $ a triplé de 2000 à 2017.

Impact sur le logement

Une économie forte a un impact sur le logement de plusieurs façons.

La croissance démographique et les emplois mieux rémunérés peuvent ne pas atténuer les problèmes persistants d’abordabilité, car un marché du logement sous-approvisionné est susceptible de présenter de plus grands défis.

Au cours de la décennie, toujours selon le Centre de recherche urbaine et d’aménagement du territoire, les prix des logements devraient augmenter de 4,5%, mais les salaires ne devraient augmenter que de 3,5%.