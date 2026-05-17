La carte 3D la plus complète de l’Univers

Il aura fallu 5 ans pour construire la plus grande carte 3D de l’Univers. L’objectif: étudier l’énergie noire, une composante hypothétique qui serait responsable de l’expansion de l’Univers et qui composerait près de 70% de l’ensemble du cosmos.

C’est le Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), installé à l’Observatoire national de Kitt Peak, en Arizona, qui a permis de détecter plus de 47 millions de galaxies et de quasars.

Ce qui ne représente pourtant qu’une infime partie de l’Univers observable, qui compte environ 2000 milliards de galaxies.

Rapidité

La carte 3D a été finalisée le 14 avril. L’outil a surpris les chercheurs par son efficacité en collectant les données de bien plus de galaxies et de quasars que prévu.

«La taille et l’étendue de la carte, ainsi que la rapidité avec laquelle nous avons pu l’exécuter, sont phénoménales», a déclaré le directeur du DESI, Michael Levi.