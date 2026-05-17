La carte 3D la plus complète de l’Univers

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Notre univers contient des milliards de galaxies... et encore plus de soleils et de planètes.
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Publié 17/05/2026 par Agence Science-Presse

Il aura fallu 5 ans pour construire la plus grande carte 3D de l’Univers. L’objectif: étudier l’énergie noire, une composante hypothétique qui serait responsable de l’expansion de l’Univers et qui composerait près de 70% de l’ensemble du cosmos.

C’est le Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), installé à l’Observatoire national de Kitt Peak, en Arizona, qui a permis de détecter plus de 47 millions de galaxies et de quasars.

Ce qui ne représente pourtant qu’une infime partie de l’Univers observable, qui compte environ 2000 milliards de galaxies.

Rapidité

La carte 3D a été finalisée le 14 avril. L’outil a surpris les chercheurs par son efficacité en collectant les données de bien plus de galaxies et de quasars que prévu.

«La taille et l’étendue de la carte, ainsi que la rapidité avec laquelle nous avons pu l’exécuter, sont phénoménales», a déclaré le directeur du DESI, Michael Levi.

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Les données récoltées vont permettre aux scientifiques d’en apprendre plus sur l’énergie noire, ou énergie sombre, qui reste un des grands mystères de l’astronomie.

L’expansion de l’Univers

Un mystère qui renvoie lui-même à l’expansion de notre Univers. Celui-ci, né il y a près de 14 milliards d’années, est en expansion, mais la force de la gravité la ralentit.

Du moins, c’est ce qu’on croyait jusqu’en 1998, lorsque des scientifiques ont découvert que la vitesse d’expansion s’accélère, et ce, depuis 6 milliards d’années (découverte récompensée par le Nobel de physique en 2011).

Ils attribuent ce phénomène à un nouveau concept: l’énergie noire. Cette force répulsive doit rester constante, si on veut respecter le modèle cosmologique actuel.

L’énergie noire s’affaiblit

Et puis, nouveau revirement de situation: en 2024, des scientifiques ont suggéré que l’énergie noire s’affaiblit, en analysant les données préliminaires de DESI. Si les nouvelles données le confirment, cela bouleverserait le modèle cosmologique en question.

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Les premiers résultats basés sur la carte devraient être publiés en 2027, mobilisant plus de 900 scientifiques de 14 pays.

Quant à DESI, il a encore du travail: il devrait poursuivre ses opérations jusqu’en 2028 pour agrandir la carte de l’Univers de 20% de plus.

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