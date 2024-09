La campagne électorale est commencée

Le NPD saura-t-il convaincre les électeurs que ses propositions sont meilleures que celles des autres partis politiques?

C’est ce qu’il espère, bien évidemment, mais la tâche sera difficile.

Les pieds dans le sable

En fait, le NPD est dans une position délicate. Étant le parti politique fédéral le plus à gauche (j’exclus le Parti vert qui n’est plus réellement dans la course), il peut difficilement se redéfinir.

Se positionner encore plus à gauche, c’est risquer de perdre des appuis, surtout dans un contexte où la santé des finances publiques commence à préoccuper de plus en plus de gens.

S’il se repositionne plus au centre, alors il devra convaincre l’électorat qu’il n’est pas le Parti libéral, ce qui ne serait pas chose aisée. Faut-il rappeler la campagne électorale de 2015? C’est exactement ce qu’avaient fait les néo-démocrates, alors dirigés par Thomas Mulcair. Cela avait grandement contribué à la victoire libérale.