La Banque du Canada considère lutter contre les inégalités de revenus

De plus, les gens dont les revenus ne sont pas protégés contre l’inflation, comme les retraités, sont aussi perdants alors que, généralement, les travailleurs sont gagnants. Avec le temps, les salaires vont s’ajuster au niveau des prix des biens et services, ajoute-t-il.

Une hausse du taux directeur a pour effet d’augmenter, indirectement, les coûts du crédit pour les ménages et les entreprises, donc de ralentir l’économie et de contrôler l’inflation. Une baisse du taux directeur a l’effet inverse : cela stimule l’économie, mais entraîne l’inflation à la hausse. Le contrôle de l’inflation est donc en tension avec la croissance économique et le niveau d’emploi.

Des instruments «non traditionnels»

Dans l’allocution d’ouverture de l’atelier de la Banque du Canada sur le renouvellement de la politique monétaire, le 26 août dernier, la vice-gouverneure Carolyn A. Wilkins a évoqué un problème majeur de la politique monétaire dans le contexte actuel. «Les banques centrales sont susceptibles d’épuiser leur arsenal d’outils traditionnels advenant un ralentissement économique en contexte général de taux d’intérêt bas.»

Mario Fortin, de l’Université de Sherbrooke, explique l’importance de se doter de nouveaux outils pour assurer la santé économique du pays: «Quand on veut lutter contre le ralentissement économique, contre le chômage, on baisse les taux d’intérêt. Mais on ne peut pas vraiment les baisser au-dessous de zéro, donc on manque d’outils pour lutter contre une récession, si au point de départ on a déjà des taux d’intérêt très bas.»

Un premier instrument qui peut être mobilisé par les banques centrales, explique Angelo Melino, est le cadrage prospectif, où la banque s’engage à ne pas augmenter les taux d’intérêt pour une période donnée — ce qui façonne les attentes du public envers l’accès au crédit.