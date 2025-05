La 5G n’endommage (toujours pas) les cellules

Les inquiétudes autour des effets de la 5G sur notre santé ont été éclipsées par la covid, mais elles circulent toujours. Une équipe de chercheurs allemands a eu l’idée d’analyser jusqu’à quel niveau les ondes électromagnétiques peuvent vraiment pénétrer les cellules de notre peau et endommager nos gènes.

C’est en effet là que se trouve le cœur des inquiétudes, et celles-ci n’avaient pas attendu la 5G. Depuis les débuts de la téléphonie cellulaire — et même avant, si on pense aux inquiétudes autour des lignes à haute tension — circulent des craintes selon lesquelles le contact rapproché entre ces appareils et notre corps créerait des cancers.

Or, un cancer signifierait que quelque chose dans ces ondes aurait endommagé certaines des cellules de notre corps — puisqu’un cancer est un ensemble de cellules qui se mettent à se multiplier de façon excessive.

Sous la peau

Les cellules de la peau devraient logiquement être les premières à être endommagées. Mais les croyances qui circulent évoquent divers cancers, ce qui supposerait que les ondes puissent pénétrer beaucoup plus en profondeur dans notre corps.

C’est donc cette idée qu’a voulu tester une équipe de l’Université Constructor. Elle a comparé les impacts sur des cellules humaines de la peau, d’une part avec des ondes de l’ordre de celles émises par les tours 5G, et d’autre part avec des ondes d’une intensité beaucoup plus élevée que ce à quoi sont quotidiennement soumis les humains.