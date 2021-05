La 18e édition des Jeux de l’AESD encore en virtuel

La fin de semaine des Jeux de l’AESD

La compétition commencera officiellement le vendredi 28 mai à 16h et se terminera le dimanche 30 mai à 20h. Chacune et chacun pourra participer à autant de compétitions qu’elle ou il le souhaite.

La cérémonie de clôture aura lieu le 4 juin avec des surprises, et les annonces des gagnants de chaque compétition.

«Je suis très fier du travail remarquable réalisé par l’équipe du Service de la construction identitaire afin de perpétuer cette tradition et de l’adapter en mode virtuel», a commenté André Blais, directeur de l’éducation du Conseil MonAvenir.

«Amusez-vous!», leur lance la présidente Melinda Chartrand. «Être fier de sa communauté, de son école et de sa foi, font partie intégrante de la mission de notre Conseil. Quelle belle occasion, cette année encore, de pouvoir renforcer ces valeurs et ces liens entre les élèves et les écoles.»

Le site web et les médias sociaux du Conseil relaieront les actualités des Jeux de l’AESD.

17 000 élèves

Couvrant un territoire s’étendant de la péninsule du Niagara à Peterborough et de Toronto à la baie Georgienne, le Conseil scolaire catholique MonAvenir accueille plus de 17 700 élèves au sein de 63 écoles: 47 écoles élémentaires, 1 école intermédiaire, 2 écoles virtuelles, 11 écoles secondaires et 2 écoles élémentaires-secondaires.