Keep Cool, la nouvelle salle de sport innovante

Charlie Courrent

18 octobre 2018 à 11h00 18 octobre 2018 à 11h00

La salle de sport Keep Cool, exportée à Toronto par un entrepreneur français, est un club moderne et innovant où il y en a pour tous les goûts.

Origine: France

Keep Cool, créée en 2002 par Guy Deville, est un réseau de salles d’exercice françaises qui compte aujourd’hui pas moins de 250 unités. En France, le concept originel s’adressait essentiellement aux débutants.

Quant au slogan, il entend se démarquer des salles de sports classiques: «La forme sans la frime». Un objectif qui justifie l’absence de miroir ou encore d’haltères dans chacune des enseignes de la franchise.

Premier Keep Cool

Tanguy Saillant, qui a travaillé pour la marque pendant huit ans en France, s’est lancé dans ce projet ambitieux il y a quelques mois. La création de cette salle s’est inscrite dans le cadre d’une maîtrise en franchise, permettant également à la marque de se développer au Canada.

Présent à Toronto depuis deux ans, Tanguy a ouvert la salle il y a sept mois seulement. «Il a fallu du temps pour comprendre le marché, trouver un local», précise t-il.

Après avoir constaté une similitude entre les différentes salles de sport à Toronto, il a souhaité apporter une vision plus européenne, centrée sur une «atmosphère de club».

Technologie dernier cri

Les grandes forces de Keep Cool sont certainement son innovation et son design. «On a beaucoup travaillé sur le design, afin de proposer une salle plus accessible et accueillante.»

Très moderne, ce club est un mélange de nouvelles technologies et d’espaces à l’atmosphère apaisante. Dans la partie cardio, il est possible de s’entraîner tout en regardant sa série favorite sur Netflix, ou même la télé en haute définition.

Des cours virtuels, diffusés dans des salles multimédias, sont également proposés pour ceux qui souhaitent être accompagnés.

Enfin, Keep Cool entend rester à la pointe en proposant régulièrement à ses membres de nouveaux équipements. C’est d’ailleurs le cas de ce tapis incurvé qui permet à la fois de courir et de travailler les fessiers.

Adaptation culturelle

En arrivant sur le marché du fitness à Toronto, Tanguy a vite réalisé qu’il devrait adapter le concept français. «Il faut trouver le compromis entre culture nord américaine et culture européenne», analyse-t-il.

Pour cela, cet entrepreneur originaire de Nantes privilégie un recrutement ontarien destiné à s’adapter au mieux à la demande locale.

De plus, son souhait est d’assimiler le plus rapidement possible la culture canadienne. «Nous sommes un peu trop français. Il faudrait que l’on devienne canadien et que l’on rajoute ensuite la touche française à petite dose», nous explique t-il.

En tout cas, Tanguy mise beaucoup sur cette faculté d’adaptation: «Si on arrive à s’adapter, on pourra voir les choses en grand».