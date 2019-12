Kawhi Leonard victorieux face aux Raptors pour son retour à Toronto

Parmi les points positifs, on retiendra la bonne première mi-temps offensive d’OG Anunoby (13 points) qui s’est malheureusement ensuite éteint en deuxième mi-temps. Il termine avec un vilain 4/14 au tir. S’il y en a un qui n’a pas été maladroit en revanche, c’est bien Norman Powell, qui a assuré 22 points à 7/11. Efficacité maximale.

Nick Nurse cherche des solutions

Le problème torontois demeure l’inconstance de Serge Ibaka et Kyle Lowry depuis leur retour de blessure. Le meneur a shooté à 1/8 (dont 0/7 à 3-points) avec pourtant des tirs ouverts et non forcés. L’intérieur a pour sa part signé ce qui restera comme l’un de ses plus mauvais matchs offensifs depuis qu’il porte la tunique des Raptors. Il n’a pas inscrit le moindre points avec un 0/8 au tir en près de 20 minutes de jeu.

« J’ai eu deux bons matchs (depuis mon retour de blessure) mais le reste a été de la m****, pour être honnête. Quand je serais de retour où j’en étais au début de la saison, ce sera bien! Maintenant, j’essaie juste de travailler pour revenir et trouver une solution pour être meilleur avec le temps. Mais, à présent, je suis très loin d’où je veux être physiquement et où j’ai besoin d’être (dans le jeu). » Kyle Lowry