Journée mondiale du théâtre… malgré tout

En ce vendredi 27 mars, Journée mondiale du théâtre, quelles répliques trouvera le monde du théâtre francophone au Canada pour résister à la crise économique provoquée par la pandémie de CoViD-19?

«J’ai l’immense privilège de diriger le plus vieux théâtre francophone du pays», commence Geneviève Pelletier, metteuse en scène et directrice artistique et générale du Théâtre Cercle Molière à Winnipeg, dans son message canadien pour la Journée mondiale du théâtre 2020, ce vendredi 27 mars.

«Mon théâtre s’appuie sur son histoire, une histoire de cercle où je veux croire que tout le monde a sa place. (…) Le théâtre, c’est un art du vivant où tout est possible tout en étant rempli d’inconnu et de mystère.» Ces extraits du message canadien de la Journée mondiale du théâtre 2020 sont signés par Geneviève Pelletier, metteuse en scène et directrice artistique et générale du Théâtre Cercle Molière à Winnipeg.

Garder espoir

Pour Geneviève Pineault, directrice sortante de l’Association des théâtres francophones du Canada (ATFC), il est important de faire circuler ce message d’espoir même en cette période où les planches se taisent côté cour comme côté jardin.

En ce moment, la tâche de son organisme est d’essayer le plus possible de tenir le milieu théâtral informé de ce qui arrive. «Je suis en train d’éplucher les mesures administratives du gouvernement canadien [en rapport avec les arts de la scène]», souligne Mme Pineault. L’ATFC est en contact également avec les bailleurs de fonds et les syndicats d’artistes.