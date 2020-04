Journée mondiale du livre: pourquoi le 23 avril?

Comme on le sait, ces deux géants de la littérature ont légué à l’humanité des personnages plus vrais que nature: Don Quichotte et Hamlet, Sancho Pança et Othello, Rossinante et Falstaff, Dulcinée et Juliette.

Instrument puissant

L’UNESCO a créé une Journée mondiale du livre et du droit d’auteur parce qu’elle considère que le livre a été, historiquement, l’instrument le plus puissant de diffusion de la connaissance et le moyen le plus efficace pour en assurer la préservation.

La résolution de l’UNESCO précise que «toute initiative en vue de promouvoir le rayonnement du livre est un facteur d’enrichissement culturel pour tous ceux qui y ont accès et, de surcroît, ne peut que sensibiliser davantage encore l’opinion aux trésors du patrimoine culturel mondial et encourager la compréhension, la tolérance et le dialogue.»