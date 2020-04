«Jouer pour le jeune public revêt une grande responsabilité» – Pier Rodier

L’entrepreneuriat artistique a toujours fasciné Pier Rodier, 57 ans et natif d’Ottawa, tant dans ses rôles de dramaturge, metteur en scène et interprète que scénographe. Le Conseil des arts d’Ottawa et la Ville viennent de reconnaître son engagement et son succès en lui accordant le Prix Victor Tolgesy.

Cette distinction rend hommage à une personne qui s’est illustrée par sa contribution importante à l’enrichissement de la vie culturelle de la capitale canadienne.

«La production artistique autant que l’art de la performance m’ont toujours intéressé», affirme le directeur artistique et cofondateur (1979) de la compagnie Vox Théâtre.

Enjeux post-pandémie

La carrière de Pier Rodier est intimement mêlée à celle de sa complice Marie-Thé Morin. Ils ont écrit et joué ensemble de nombreuses fois. L’un et l’autre aiment s’accompagner parce que découverte, exploration et encouragements sont toujours au rendez-vous. «Il n’y a pas de barrière entre nous, pas de cloisonnement au niveau du texte, de la mise en scène ou de l’interprétation.»

C’est Marie-Thé Morin qui a proposé la candidature de Pier Rodier au Prix Victor-Tolgesy. Le communiqué précise que «Pier garde les pieds ancrés dans le présent et axe ses réflexions artistiques et culturelles sur les enjeux post-pandémie».