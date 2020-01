Joris-Karl Huysmans critique d’art, c’est le titre d’un numéro de la revue L’Objet d’Art des éditions Faton, à propos d’une exposition du Musée d’Orsay à Paris, en cours jusqu’au 1er mars 2020.

L’intérêt incontestable de cette revue est double. D’une part, c’est l’occasion de faire connaissance avec Huysmans. Et d’autre part de connaître les artistes de son époque dont il fait la critique, et d’ajouter ainsi leurs noms et tableaux à notre répertoire d’artistes,

Charles Marie Georges Huysmans

Joris-Karl Huysmans est le nom sous lequel Charles Marie Georges Huysmans, critique d’art et écrivain français, publie ses textes.

Il est né le 5 février 1848 à Paris. Son père néerlandais venait des Pays Bas et se nommait Goderiez Huysmans, tandis que sa mère était Française d’origine et enseignante dans une école.

Joris-Karl passe une enfance heureuse et studieuse, selon les critères de l’époque et la responsabilité de ses parents, notamment de son père lithographe, utilisant donc un procédé particulier d’impression.