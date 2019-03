John Tavares vole la vedette et les Maple Leafs l’emportent

Cindy Caron

25 mars 2019 à 23h51 25 mars 2019 à 23h51

Avec seulement 7 parties restantes à la saison régulière et à quelques semaines du début des séries éliminatoire, les Maple Leafs recevaient la visite des Panthers de la Floride. L’Express était sur place pour assister à la rencontre.

Avant la partie, l’entraineur Mike Babcock disait que l’équipe était plutôt contente de la manière dont elle à joué durant les derniers matchs mais que le défi maintenant est de jouer du mieux qu’ils peuvent et de se sentir bien, confiant avant le début des séries de fin de saison.

Les Leafs ouvrent le bal

Les Torontois ont mis peu de temps avant d’ouvrir la marque lorsque Patrick Marleau a inscrit son 16e de la saison sur une passe de Kasperi Kapanen. Marleau disputait sa 1651e partie, égalant ainsi Chris Chelios au 6e rang pour le plus grand nombre de parties joués en saison régulière.

Quelques minutes plus tard, c’est le défenseur Jake Muzzin qui a fait bouger les cordages sur un tir qui a surprit le gardien Sam Montembeault pour donner une avance de 2 buts aux Maple Leafs.

Changement de gardien

La soirée du jeune gardien Montembeault n’aura pas été longue. Après avoir accordé 2 buts en 4 tirs, le québécois a été chassé du match et remplacé par un autre québécois, Roberto Luongo.

Advantage numérique

John Tavares n’a pas tardé avant de déjouer Roberto Luongo et donner une confortable avance de 3 à zéro aux siens à mi-chemin de la première période alors que les Leafs profitaient d’un avantage numérique.

Les Panthers marquent

Les visiteurs sont parvenus à déjouer Frederik Andersen moins de 2 minutes après le but de Tavares grâce à un tir de Justin Hawryluk. 3-1 Toronto.

Encore Tavares

L’attaquant vedette John Tavares a enfilé son deuxième but de la soirée lorsque qu’il a à nouveau battu la vigilance du gardien Luongo. Zach Hyman et William Nylander ont obtenu des mentions d’aide sur le but. 43e but de la saison pour le numéro 91.

Les visiteurs répliquent

Les Panthers ont rétrécit l’écart en fin de première période sur un but de Mike Matheson. 4-2 Leafs après 20 minutes de jeu.

Tour du chapeau

Le seul but de la deuxième période aura été compté par le numéro 91 John Tavares qui a complété son tour du chapeau. Les partisans n’ont pas hésité à lancer leurs casquettes sur la glace en signe de célébration. Un 10e tour du chapeau en carrière pour Tavares et deuxième dans l’uniforme des Leafs. 5-2 Maple Leafs.

Et de 4

C’était définitivement la soirée John Tavares à l’Aréna Scotiabank. Avec moins de 5 minutes de joué en troisième période, Tavares a enfilé son 4e but du match et 45e de la saison pour donner une avance de 4 buts à l’équipe locale. 6-2 Toronto.

Le québécois Jonathan Huberdeau est venu donner un peu d’espoir à son équipe en trompant la vigilance du gardien Andersen.

Encore plus de buts

Le festival offensif des Maple Leafs s’est poursuivi et l’attaquant Zach Hyman a établi une marque personnelle en inscrivant son 20e but de la saison. 7-3 Leafs.

Les Panthers ont bien failli gâcher la fête en comptant 2 autres buts en fin de rencontre, Huberdeau (2e du match) et Hawryluk (2e également) mais les Maple Leafs se sont accrochés à leur avance et gagné par la marque finale de 7 à 5

Les Maple Leafs disputeront les 2 prochains matchs sur la route avant de revenir à la maison le 2 avril pour y recevoir les Hurricanes de la Caroline.