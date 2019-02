Jeux d’hiver du Canada: les francophones au rendez-vous

Lucas Pilleri (Francopresse)

9 février 2019 à 8h00 9 février 2019 à 8h00

Avec 19 disciplines sportives représentées, plus de 150 événements programmés et quelque 3600 athlètes attendus, les Jeux d’hiver du Canada 2019 promettent de placer Red Deer au cœur de l’attention.

Mais pour accueillir les 20 000 visiteurs prévus du 15 février au 3 mars, la ville devra compter sur l’aide de milliers de bénévoles. Et les francophones seront de la partie!

Ce sera l’une des plus grandes manifestations jamais tenues en Alberta depuis les Jeux olympiques de 1988 à Calgary. Et les Jeux d’hiver du Canada 2019 invitent le plus de monde possible à Faire partie du moment.

5000 bénévoles

«Nous avons recruté environ 5000 bénévoles», informe Mélanie Paré, coordonnatrice en langues officielles et communications pour les Jeux, «dont 9% sont bilingues.»

Les bénévoles francophones aideront ainsi à livrer les services et coordonner les événements dans les deux langues officielles. «Il y a une grande place pour la francophonie qui sera occupée par les gens qu’on a recrutés pour nous représenter», promet la responsable.

Réception des billets, activation des commandites, marchandisage, médias sociaux, entrepôts, infirmerie… Les bénévoles ont l’embarras du choix pour mettre la main à la pâte.

Un événement bilingue

Plusieurs organismes francophones seront présents, dont la Fédération du sport francophone (FSFA), l’ACFA provinciale, le Conseil de développement économique (CDÉA) et le Centre collégial de l’Alberta.

Au total, une vingtaine de personnes se sont portées volontaires, dont des étudiants, des membres des associations, du personnel et des conseillers.

Sabine Dumais, coordinatrice du programme de gestion touristique au Centre collégial, s’est inscrite pour participer aux cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux.

«On peut faire beaucoup de choses: accompagner les athlètes, coordonner les parades, diriger les gens, apporter les repas. Il y a beaucoup de logistique», indique-t-elle.

Musique et culture

En outre, plusieurs francophones seront au nombre des 80 artistes du Festival de musique et culture 52° Nord, un événement étalé sur dix jours qui mettra en avant la diversité des talents canadiens.

Cependant, la plupart des artistes et groupes de musique qui se produiront sur la scène principale sont issus du Canada anglais.

Les cérémonies d’ouverture et de fermeture des Jeux, ainsi que les remises de prix et les divers documents distribués sur place, sont censés être proposées en français et en anglais tout au long de la rencontre. «Le Commissariat aux langues officielles sera présent lors de la durée des jeux» pour surveiller ça, précise Mélanie Paré.

Des activités souligneront le début du mois de la francophonie le 1er mars, y compris une levée du drapeau franco-albertain.