Jean-François Cochet nommé directeur de Radio-Canada en Ontario

Radio-Canada vient de nommer Jean-François Cochet au poste de directeur régional pour Ottawa-Gatineau et les régions de l’Ontario.

Il remplace Yvan Cloutier, qui n’a occupé le poste que de juillet à octobre avant de devenir directeur général, Relations gouvernementales et Affaires publiques, pour CBC/Radio-Canada Ottawa.

C’est en juillet que le diffuseur public national a fusionné ses directions d’Ottawa-Gatineau et des régions du reste de l’Ontario (le poste de Zaahirah Atchia à Toronto).

Jean-François Cochet est directeur régional de Radio-Canada en Acadie depuis mai 2021. Il entrera en poste à Ottawa le 2 février.

Transition numérique

Originaire de France, il s’est installé au Nouveau-Brunswick en 2016. Il a été directeur général de l’ARCANB (Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick) et de l’ARCA (Association des radios communautaires en Atlantique).

Formé en commerce et administration, il affiche plus de 15 années à titre de gestionnaire au sein de différentes entreprises.