Jean-François Cochet nommé directeur de Radio-Canada en Ontario

Radio-Canada
À Radio-Canada, la région d'Ottawa-Gatineau et celles du reste de l'Ontario sont regroupées sous une même direction. Photo: Julien Cayouette, Francopresse
Publié 08/01/2026 par l-express.ca

Radio-Canada vient de nommer Jean-François Cochet au poste de directeur régional pour Ottawa-Gatineau et les régions de l’Ontario.

Il remplace Yvan Cloutier, qui n’a occupé le poste que de juillet à octobre avant de devenir directeur général, Relations gouvernementales et Affaires publiques, pour CBC/Radio-Canada Ottawa.

C’est en juillet que le diffuseur public national a fusionné ses directions d’Ottawa-Gatineau et des régions du reste de l’Ontario (le poste de Zaahirah Atchia à Toronto).

Jean-François Cochet est directeur régional de Radio-Canada en Acadie depuis mai 2021. Il entrera en poste à Ottawa le 2 février.

Jean-Francois Cochet, Radio-Canada
Jean-François Cochet.

Transition numérique

Originaire de France, il s’est installé au Nouveau-Brunswick en 2016. Il a été directeur général de l’ARCANB (Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick) et de l’ARCA (Association des radios communautaires en Atlantique).

Formé en commerce et administration, il affiche plus de 15 années à titre de gestionnaire au sein de différentes entreprises.

Jean François Rioux, directeur général des Médias régionaux à Radio-Canada, fait valoir que «l’arrivée de Jean-François Cochet à Ottawa-Gatineau et dans les régions de l’Ontario est un atout important en cette période de transition numérique».

Radio-Canada
Radio-Canada (français) occupe un étage de l’édifice de CBC (anglais) au centre-ville de Toronto. Photo: archives l-express.ca

Des liens avec les communautés

Fort de son expérience en milieu francophone minoritaire, «Jean-François incarne le leadership rassembleur dont nous avons besoin pour répondre à notre vision stratégique. Sa capacité à créer des liens solides avec les communautés, sur le terrain, sera aussi un atout important pour les années à venir.»

Jean-François Cochet accepte ce défi avec enthousiasme: «Je suis très heureux d’amorcer ce nouveau chapitre au sein de Radio-Canada pour Ottawa-Gatineau et les régions de l’Ontario.»

«Mon objectif premier sera de consolider la place de Radio-Canada comme un média de proximité et de tisser des liens solides avec les communautés francophones afin de renforcer la confiance envers notre diffuseur public.»

