Invitation aux projets musicaux assistés par ordinateur

Date limite de soumission: 21 août

C'est dans l'air, musique assistée par ordinateur
L'incubateur C'est dans l'air propose des formations aux artistes et gérants de projets de musique assistée par ordinateur. Photos: capture d'écran d'une vidéo promotionnelle de C'est dans l'air
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Publié 17/07/2026 par l-express.ca

Trois artistes de la francophonie canadienne en MAO (musique assistée par ordinateur), avec leurs gérants respectifs, sont invités à poser leur candidature pour participer à C’est dans l’air, un incubateur international de création combiné à une résidence de perfectionnement professionnel en marge du festival Le Phoque OFF à Québec, du 13 au 18 février 2027.

L’incubateur de la Fondation Musicaction cible des projets musicaux qui intègrent la MAO, tous genres confondus, de l’Ouest du pays, de l’Ontario et de l’Acadie, avec les logiciels DAW Cubase, Pro Tools, Logic, Ableton.

C'est dans l'air, musique assistée par ordinateur
Les artistes perfectionnent leur maîtrise des logiciels de création de musique.

Une semaine intense

La Société Chant’Ouest, l’Association des professionnel.le.s de la chanson et de la musique (APCM) et Music•Musique NB, proposent:

• trois jours de co-création à Québec pour les trois artistes franco-canadiens, à qui s’ajouteront deux artistes européens;

• trois jours de réseautage, d’ateliers et de perfectionnement pour les gérants;

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• un encadrement par des formateurs professionnels;

• la présentation de son projet original dans un format vitrine de 15 minutes, en formule solo, devant des professionnels de l’industrie musicale.

C'est dans l'air, musique assistée par ordinateur
Les artistes participants devront créer un projet musical original.

Les enregistrements effectués dans le cadre de la résidence artistique sont destinés à un usage privé, limité à la durée du projet C’est dans l’air. Aucun usage public ou commercial des enregistrements ne sera permis.

C’est dans l’air vise à «ouvrir de nouvelles voies de communication, de collaboration et de tournées professionnelles aux artistes et gérants, des deux côtés de l’Atlantique», font valoir les organisateurs.

«Participer à ce type d’activité, que ce soit pour les artistes en résidence ou pour les gérants en activités professionnelles, crée indéniablement des affinités et des rapprochements naturels en fonction des agendas de chacun et chacune.»

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C'est dans l'air, musique assistée par ordinateur
Rencontres, formations et créations au programme de C’est dans l’air.

Prêts à s’exporter

Parmi les critères d’éligibilité, on mentionne «être prêt pour le marché européen (France, Belgique, Suisse)», ainsi que «prouver des réalisations antérieures sur le territoire européen ou des stratégies d’exportation futures».

Les auteurs et/ou compositeurs francophones, de tous styles musicaux, dont la carrière nationale est déjà avancée, «doivent être prêts à s’internationaliser (avec une stratégie en place) et disposer d’un entourage professionnel: gérant, éditeur ou agent de spectacle».

Un jury se réunira pour évaluer les trois meilleures soumissions canadiennes. «Une attention toute particulière sera portée à la représentativité géographique, à la parité hommes/femmes, ainsi qu’à la diversité des candidatures reçues.»

Le dépôt des soumissions est accepté jusqu’au 21 août à midi, heure d’Ottawa. Les participants choisis seront informés la semaine suivante.

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