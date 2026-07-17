Invitation aux projets musicaux assistés par ordinateur

Trois artistes de la francophonie canadienne en MAO (musique assistée par ordinateur), avec leurs gérants respectifs, sont invités à poser leur candidature pour participer à C’est dans l’air, un incubateur international de création combiné à une résidence de perfectionnement professionnel en marge du festival Le Phoque OFF à Québec, du 13 au 18 février 2027.

L’incubateur de la Fondation Musicaction cible des projets musicaux qui intègrent la MAO, tous genres confondus, de l’Ouest du pays, de l’Ontario et de l’Acadie, avec les logiciels DAW Cubase, Pro Tools, Logic, Ableton.

Une semaine intense

La Société Chant’Ouest, l’Association des professionnel.le.s de la chanson et de la musique (APCM) et Music•Musique NB, proposent:

• trois jours de co-création à Québec pour les trois artistes franco-canadiens, à qui s’ajouteront deux artistes européens;

• trois jours de réseautage, d’ateliers et de perfectionnement pour les gérants;