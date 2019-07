Intense chasse à l’homme au Manitoba: ça risque de finir en fusillade

C’est une traque qui tient le pays entier en haleine et qui est même suivie à l’international. Depuis une semaine, Kam McLeod, 19 ans, et Bryer Schmegelsky, 18 ans, présumés auteurs de trois homicides, sont activement recherchés par la Gendarmerie Royale du Canada et les forces policières de quatre provinces, avec l’appui de militaires.

Démarrée en Colombie-Britannique, la traque se poursuit actuellement au nord du Manitoba.

Une semaine de traque

Après avoir passé le village de Gillam au peigne fin, sans succès, c’est à York Landing que se poursuivent les recherches des deux présumés meurtriers