Insidieuse reconnaissance faciale

Même l’argument comme quoi les risques pour la vie privée seraient un faible prix à payer pour identifier plus vite des criminels, est loin d’être solide: la technologie n’est pas fiable à 100%, et les estimations sur son efficacité varient considérablement, tout dépendant du lieu et du contexte.

Ratés

Un projet-pilote, mené lors d’un festival de musique l’an dernier, a identifié 12 suspects parmi 40 000 visages… sauf que seulement deux étaient vraiment sur la liste des suspects.

Qui plus est, la technologie semble connaître encore plus de ratés avec les gens de couleur et les femmes.

Pour démontrer les failles du système, l’association américaine de défense des libertés civiles (ACLU) a mené une expérience l’an dernier avec le système de reconnaissance d’Amazon. Résultat, le système a erronément «identifié» 28 élus du Congrès comme faisant partie d’une base de données de gens en état d’arrestation.

Rêve de policier

L’ACLU demande un moratoire sur l’utilisation de la technologie par les services de police, et c’est dans ce contexte que San Francisco s’est prononcée cette semaine. L’exemple chinois fait également peur.