Immigration : les mauvaises décisions du Québec profiteront au reste du pays

Maîtrise du français… en famille

De plus, alors que jadis seul le demandeur principal devait avoir une excellente maîtrise du français, dorénavant l’époux(se) devra également le maîtriser. Mieux vaut donc trouver la perle rare sur un site de rencontre pour francophones…

Les étudiants et travailleurs étrangers qui ne satisferont plus les critères du PEQ (à savoir: la majorité…) devront dorénavant espérer obtenir une invitation via la plateforme Arrima. Sous cette plateforme, l’aspirant-immigrant devra s’inscrire dans un bassin de candidats et «espérer» obtenir une invitation à postuler de la part du ministère.

Vous aurez compris que c’est le ministère qui décidera quels profils d’immigrants seront invités. La priorité devrait aller aux immigrants qui détiennent une offre d’emploi permanente validée par le ministère et, surtout, ceux qui souhaitent vivre en région.

Bienvenue au Canada!

Le pari du Québec tient à la prémisse que les immigrants sont prêts à tout pour y vivre, comme s’il n’existe pas d’autres options ailleurs au Canada.

J’aimerais rappeler que les immigrants qui postulent via un volet économique sont tous très qualifiés. Ils possèdent des diplômes postsecondaires, de l’expérience de travail et ils maîtrisent bien souvent plus d’une langue.