Immigration irrégulière: division autour d’un rapport des Communes

«Mais [en parallèle] on va tenter de justifier le renforcement de ce cadre législatif. On souligne la sécurité des migrants, que cette entente est là pour les protéger alors que de l’autre côté, les conditions vont se dégrader de plus en plus avec la fermeture du chemin Roxham.»

C’est aussi l’avis du Bloc québécois et du NPD qui ont chacun rédigé un rapport dissident en réaction à celui du Comité.

Les deux partis, notamment le NPD, mettent de l’avant leurs inquiétudes sur les conditions dans lesquelles les personnes traversent la frontière.

«Le fait que le rapport du Comité ne reflète pas une telle recommandation illustre clairement le fait que la majorité des membres ont des préjugés préexistants», conclut le NPD dans son rapport.

«Le rapport [officiel] ne reflète pas du tout les témoignages qui ont été entendus en comité», laisse tomber de son côté Alexis Brunelle-Duceppe, membre du Bloc québécois au Comité.